O Governo alemão está atualmente a desenhar um plano de segurança para a expansão da rede 5G, de forma a certificar algumas estações e antenas. Apesar das acusações constantes de que a Huawei se está a aproveitar do seu conhecimento na matéria para efeitos de espionagem, a empresa chinesa tem lutado contra tais incriminações.



Agora, a Huawei e a Nokia vão dividir o trabalho em partes iguais e serão as responsáveis por fornecer a última geração da internet à Telefonica, que disse que ambas as aliadas já provaram ser "parceiros estratégicos".



A cooperação com ambas as empresas "vai ser sujeita a várias etapas de certificação da tecnologia", disse a Telefonica, adiantando que a empresa "está a ter em conta os desenvolvimentos políticos sobre o plano de segurança, sem atrasar o início da expansão do 5G".



As ações da empresa caíram 3,8% na bolsa de Frankfurt, depois de a empresa ter dito que poderá cortar o dividendo relativo à operação de 2019 para 17 cêntimos por ação, dos anteriores 27 cêntimos.

