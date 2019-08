Huawei já só espera que as restrições dos EUA "custem" 10 mil milhões

A Huawei acredita que o impacto das restrições dos Estados Unidos vai ser menor do que as esperadas, mas continua à procura de alternativas para substituir os principais fornecedores norte-americanos, conta a Bloomberg.





O vice-presidente da empresa chinesa, Eric Xu, revelou esta sexta-feira que as medidas avançadas por Donald Trump vão ter um impacto de 10 mil milhões de dólares (cerca de 9 mil milhões de euros) nas receitas anuais do segmento de dispositivos móveis. Ou seja, o impacto será menor face aos 30 mil milhões de dólares inicialmente previstos.





O responsável da Huawei garantiu ainda que continuam à procura de alternativas para responder às sanções aplicadas pelos EUA. Um desses passos foi dado já no início do mês com a apresentação do sistema operativo próprio - o HarmonyOS – que poderá vir a substituir o Android (da Google).





Esta semana o Governo norte-americano decidiu prolongar por 90 dias as isenções que permitem ao grupo chinês de telecomunicações Huawei continuar a fazer negócios nos Estados Unidos.





A administração de Trump considerou em maio que a Huawei constitui uma ameaça à segurança nacional e disseram que queriam banir o grupo dos Estados Unidos, mas acabaram por conceder isenções temporárias a determinadas empresas norte-americanas que negoceiam com o grupo chinês, permitindo-lhes vender alguns produtos ou mudarem de fornecedores.