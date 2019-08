Huawei lança alternativa ao Android em televisão inteligente

A chinesa Huawei já havia anunciado a criação do seu próprio sistema operativo: agora, revelou que o produto no qual este vai ser lançado é uma televisão inteligente.





A Honor Vision é o primeiro aparelho que vai suportar o HarmonyOS, o sistema operativo criado pela Huawei em alternativa ao Android, da Google, e o qual foi anunciado na passada sexta-feira. Um dia depois, chegou a novidade da Honor Vision: uma televisão com 55 polegadas cujos preços começam nos 3.799 yuan (481 euros).





A Huawei já revelou contudo que o objetivo é que o novo sistema operativo seja utilizado em vários dispositivos, de smartphones a smartwatches, passando ainda por colunas inteligentes ou sistemas para instalar nos automóveis.





O anúncio deste sistema foi feito durante a Huawei Developer Conference, numa altura em que a Huawei foi colocada por Washington na "lista negra" dos Estados Unidos, travando a possibilidade de as empresas americanas fazerem negócios com a esta empresa. A fabricante chinesa, sendo a segunda maior produtora de smartphones do mundo, poderá ser gravemente prejudicada caso os seus telemóveis não possam usufruir da tecnologia Android, da autoria da Google, o que terá impulsionado a criação de um sistema próprio.





Na conferência, o CEO do Consumer Business Group da Huawei, Richard Yu, disse que a situação da Huawei em relação à Google não é clara e sublinhou que a empresa chinesa preferiria continuar a utilizar a tecnologia Android nos seus smartphones, mas, caso não fosse possível, conseguiria mudar para o HarmonyOS "imediatamente".