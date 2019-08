Huawei lança sistema operativo que pode substituir Android

A Huawei apresentou esta sexta-feira o seu novo sistema operativo, o HarmonyOS, que poderá no futuro integrar os seus smartphones e, desta maneira, substituir o Android (da Google). O anúncio deste sistema, feito durante a Huawei Developer Conference, acontece numa altura em que os EUA estão a impor restrições às fabricantes chinesas.





O objetivo da Huawei é que o novo sistema, que ainda está numa fase de testes, possa ser usado em vários dispositivos, desde smartphones, televisões a colunas inteligentes e até sensores, reforçando a aposta na indústria da internet das coisas. Mas também para funcionar como substituto, caso seja necessário, do Android, sistema operativo da Google utilizado pela Huawei.





No início de agosto, Donald Trump anunciou na sua conta no Twitter que a partir de 1 de setembro os EUA vão impor tarifas alfandegárias adicionais de 10% sobre o equivalente a 300 mil milhões de dólares de produtos chineses que entrarem no país. Isto depois dos reveses na tentativa de retoma das negociações comerciais entre Washington e Pequim.





No dia seguinte, a China prometeu retaliar: "Se os Estados Unidos implementarem as tarifas adicionais, a China terá que adotar as contramedidas necessárias", disse, no dia 2 de agosto, Hua Chunying, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros.