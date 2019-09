Huawei pode substituir Gmail pela ProtonMail nos seus aparelhos

É quase certo que os aparelhos da Huawei deixem de incorporar serviços do Google, como o Gmail. No entanto, dada a incapacidade até ao momento da empresa criar o seu próprio sistema, começaram as conversas com a suíça ProtonMail.

A chinesa Huawei Tecnologies está em conversações com a ProtonMail para incluir o seu serviço de correio eletrónico encriptado nos seus aparelhos, como parte do plano da fabricante de smartphones em encontrar uma alternativa ao sistema do Google, da Alphabet.





O sistema operativo desenvolvido pela norte-americana Google é atualmente usado nos dispositivos da Huawei, mas a decisão do Governo norte-americano de cortar o fornecimento levou a empresa a anunciar o seu próprio sistema.

O fim das transações comerciais entre a Alphabet (empresa-mãe da Google) e outras empresas norte-americanas com a Huawei deve ter um grande impacto no mercado europeu, incluindo em Portugal, onde a firma chinesa é líder no mercado dos 'smartphones'.