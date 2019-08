Huawei quer criar "exército de ferro" para enfrentar EUA  

O bilionário fundador da Huawei Technologies pretende iniciar uma reestruturação da gigante de redes que deve durar entre três a cinco anos, criando um "exército de ferro" que poderá ajudar a empresa a resistir aos ataques dos Estados Unidos enquanto protege a sua liderança na próxima geração de telecomunicações móveis.

Grandes mudanças estruturais estão a caminho, já que as sanções dos EUA ameaçam a sobrevivência do lucrativo negócio de smartphones, alertou Ren Zhengfei num memorando interno visto pela Bloomberg News e verificado por uma porta-voz da Huawei. A divisão de consumo enfrenta uma "longa e dolorosa marcha", escreveu Ren, numa possível referência à histórica marcha do Partido Comunista pela China.

A maior empresa de tecnologia da China enfrenta uma ameaça existencial depois de Washington ter impedido a Huawei de comprar tecnologia americana, suspendendo o fornecimento de componentes vitais para a empresa, como os chips da Qualcomm e o software operacional Android do Google.

Ren, de 74 anos, disse que uma reestruturação interna é necessária para responder às necessidades de tempos de guerra, ou seja, as organizações consideradas desnecessárias ou redundantes serão eliminadas. O gestor não forneceu detalhes sobre como essa reestruturação será conduzida.

"Temos que concluir uma reestruturação em condições duras e difíceis, criando um exército de ferro invencível que pode ajudar-nos a alcançar a vitória", escreveu Ren na carta datada de 2 de agosto. "Precisamos concluir essa reorganização dentro de três a cinco anos."

Texto original: Huawei’s Founder Wants an ‘Invincible Iron Army’ to Fight U.S.