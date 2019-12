Huawei resiste às sanções dos EUA com aumento nas receitas de 18%

A chinesa Huawei atravessou, em 2019, vários entraves à sua atividade lançados pelos Estados Unidos. Contudo, o ano termina com um saldo positivo pouco abaixo do período anterior.

As receitas da Huawei aumentaram 18% no acumulado do ano para os 122 mil milhões de dólares, anunciou a Huawei nesta terça-feira, pouco abaixo do crescimento de 19,5% registado no ano anterior. Em maio, as previsões do fundador da empresa, Ren Zhengfei, apontavam para que os proveitos se mantivessem inalterados em comparação com o ano anterior.