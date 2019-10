Em comunicado, a empresa refere ainda que Christian Lessing é o novo CEO, sucedendo a Erik Spitzer.



Inicialmente, o "hub" situou-se na incubadora Second Home Lisboa, no Mercado da Ribeira, mas entretanto mudou-se para a Avenida Almirante Reis.



O polo centra os seus serviços em áreas como a "adaptação às frotas electrónicas, futuro da logística ou integração de infra-estruturas [V2X, ou seja, comunicação do veículo com qualquer coisa]".



"É a tb.lx que, dentro da Daimler Trucks & Buses, estabelecerá pontes entre os diferentes ecossistemas de dados, externos e internos, locais e globais. Este posicionamento permitir-lhe-á revelar padrões de mobilidade em grandes volumes de dados - como nunca antes vistos - tendo por objetivo a criação de produtos digitais focados nos clientes da área dos transportes", assinala ainda a empresa.

O "hub" tecnológico em Lisboa da divisão de camiões e autocarros da Daimler pretende contratar 20 pessoas até final do próximo ano, aumentando o número de colaboradores para 45, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira.O "hub", inaugurado em outubro do ano passado, mudou de designação, deixando de ser denominado Daimler Trucks & Buses Tech & Data Hub e passando a ostentar o nome de tb.lx.