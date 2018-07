Iberdrola e Endesa interessadas na rede de baixa tensão em Portugal

A Iberdrola e a Endesa estão a estudar a entrada no mercado nacional de distribuição de electricidade em baixa tensão, actualmente concessionada à EDP. Mas os contratos estão próximos do fim, e as espanholas estão a avaliar estes activos, de acordo com o El Confidencial.