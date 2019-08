O concurso em causa foi lançado pelo Ministério do Ambiente e da Transição Energética através da Direção Geral da Energia (DGEG), e organizado pelo Operador do Mercado Ibérico da Energia (OMIP).



Este não é, contudo, o primeiro passo da Iberdrola no mercado das energias limpas em Portugal. A empresa investiu 1.500 milhões de euros no sistema eletroprodutor do Tâmega, um dos maiores projetos hidroelétricos à escala europeia, com 1.158 megawatts, de acordo com a informação presente na página da empresa.



O projeto deverá ser contratado entre 2021 e 2023 e permitirá um aumento de 6% na capacidade instalada da empresa. A energia a ser produzida será suficiente para abastecer 440.000 lares.



A empresa lidera atualmente o segmento de grandes consumidores no mercado de eletricidade português, com uma quota de mercado de 33%.

A Iberdrola acaba de dar entrada no mercado de energia solar português, ao arrecadar 149 megawatts de potência fotovoltaica num concurso público.A informação, divulgada através do site da empresa , refere que a capacidade está distribuída pelas regiões do Algarve e do Vale do Tejo.