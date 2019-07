Iberdrola foi a que mais lotes arrecadou nos leilões de energia solar

A primeira ronda dos leilões para as licenças de energia solar terminou na segunda-feira. A Iberdrola foi a grande vencedora, tendo arrecadado 7 dos 24 lotes que foram disponibilizados durante os três dias em que decorreram os leilões, avançou aos Negócios João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética.





Tendo em conta a potência adjudicada, a francesa Akuo liderou ao ganhar 370 megawatts. No total houve mais 13 empresas vencedoras do concurso que "bateu recordes a nível mundial" ao alcançar o preço mais baixo de sempre num dos lotes: 14,70 euros por megawatt/hora (MWh). "Hoje, o preço [do solar] situa-se em 52 euros MWh", detalhou o ministro.