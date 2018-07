uma das iniciativas mais importantes do setor energético na história portuguesa", escrevem as entidades num comunicado conjunto

As novas instalações vão levar à contratação de 13.500 funcionários, "mantendo-se várias centenas deles durante a fase de operação", garante a empresa.



A instituição europeia confirma, com este último investimento, a medalha de prata entre os maiores financiadores de projectos de energia renovável a nível nacional. No conjunto do primeiro semestre, já se comprometeu a ceder 823 milhões de euros para serem utilizados nesta área. Em primeiro lugar encontra-se ainda o Banco Espírito Santo, que emprestou 829 milhões de euros.



"Cerca de 23% do nosso financiamento tem já um formato verde" comenta o CEO da energética, Ignacio Galan. O líder da Iberdrola estará presente numa cerimónia esta segunda-feira, na qual irá receber a primeira parte da contribuição do BEI, um montante de 500 milhões de euros.



A Iberdrola vai contar com um apoio de 650 milhões de euros da parte do Banco Europeu de Investimento (BEI) para a construção do novo projecto hídrico no rio Tâmega, no norte de Portugal, ". O investimento total ascende aos 1,5 mil milhões de euros.A empresa espanhola de energia quer construir três barragens e centrais eléctricas ao longo do Tâmega e Torno, um afluente, que deverão estar completas até 2023.A justificar o investimento, está o aumento a capacidade de armazenamento de energia na UE, o fornecimento de serviços aos operadores ibéricos e a oportunidade para aumentar o uso de renováveis em Portugal. Por fim, este projecto reduzirá a dependência do mercado ibérico em energia fóssil, bem como das emissões de dióxido de carbono.