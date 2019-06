Iberdrola quer adiantar-se a Portugal e construir a maior central solar da Europa

Em Portugal já havia sido noticiado que o maior empreendimento solar da Europa seria construído no Alentejo. A Iberdrola avança agora em Espanha com um projeto que, embora muito mais pequeno do que o português, tem a mesma ambição de destaque no Velho Continente. Fica em aberto qual dos países vizinhos vai adiantar-se na concretização.

A Iberdrola já iniciou o processo para a construção daquela que poderá tornar-se a maior central fotovoltaica da Europa, avança a Bloomberg. Espanha rivaliza desta forma com Portugal, depois de já terem sido noticiados projetos maiores para o Alentejo – com mais do dobro da capacidade –, mas os quais carecem ainda de confirmação oficial.





A empresa presidida e gerida por Ignacio Galan (na foto) quer levar à região castelhana da Extremadura um empreendimento solar de 590 megawatts, o qual requer um investimento de 300 milhões de euros, comunicou a empresa esta quinta-feira, 6 de junho. O processo já deu entrada no ministério da Transição Energética espanhol e vai agora seguir para a fase de avaliação de impacte ambiental.