Ibersol faz "soar o sino" da Taco em Portugal

A famosa marca de "inspiração mexicana e ambiente californiano" entra no país com o grupo de restauração nortenho, que prepara a abertura das primeiras lojas no NorteShopping e no Almada Fórum.

Os tacos, os burritos e as quesadillas da Taco Bell vão chegar a Portugal nas próximas semanas, com a abertura dos primeiros restaurantes da marca americana no NorteShopping e no Almada Fórum até ao final do ano.

Detida pela Yum! Brands, que é também proprietária das cadeias KFC ou Pizza Hut, esta famosa marca de restaurantes de "inspiração mexicana e ambiente californiano" tem mais de sete mil restaurantes em todo o mundo e prepara-se para chegar ao país pela mão da Ibersol.

Com a geração Z e os Millennialls como público-alvo preferencial, a sociedade detida por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa refere esta segunda-feira, numa nota à imprensa, que "quer fazer ‘soar o sino’ da Taco Bell e convidar os portugueses a experimentar a oferta exclusiva desta marca de sucesso".





Descrita como a maior marca mundial de "fast food" inspirada na cozinha mexicana, a Taco Bell regista vendas anuais superiores a oito mil milhões de euros, mais de 40 milhões de clientes por semana e tem em curso um plano de investimento para aumentar a presença fora dos Estados Unidos. Nestes outros 27 mercados soma atualmente 425 restaurantes, prevendo chegar às mil unidades até 2022.