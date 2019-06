Ibersol lucra menos 43% no primeiro trimestre

Os resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) caíram 14,5%, para 9,5 milhões de euros.

A empresa assinala que as vendas foram penalizadas pela "redução do volume de negócios em Angola, resultado do decréscimo do consumo em paralelo com uma desvalorização cambial de cerca de 35%" da moeda angolana face ao euro, bem como pela redução, a partir de maio de 2018, do número de restaurantes concessionados no aeroporto de Barcelona e pelo facto de a Páscoa ter sido celebrada este ano já em abril, o que a empresa estima em cerca de 2% de impacto nas vendas.



No primeiro trimestre deste ano, a Ibersol abriu mais uma loja em Portugal, aumentando para 332 os estabelecimentos próprios aos quais se soma uma loja franquiada. No total, a Ibersol conta com 642 lojas, das quais 517 próprias e 125 franquiadas.



Os custos operacionais aumentaram 3,9%, para 101,4 milhões de euros, tendo os custos com pessoal subido 3%, para 34,3 milhões de euros.



A empresa prevê para Portugal "uma estabilização do ritmo de crescimento das vendas na linha do que se verificou no último trimestre", mas "em Espanha os crescimentos serão mais moderados".



"Em Angola, estima-se a continuação da diminuição do consumo com a inerente queda das transações. A incapacidade de aumentar os preços, ao ritmo da desvalorização, determinará ainda uma diminuição da rentabilidade das nossas operações", indica a Ibersol.



"No que concerne à expansão, perspetivamos manter o ritmo de aberturas dos anos transatos em Portugal, e, em Espanha, aberturas selectivas da Pans e do Ribs", assinala ainda a empresa.

(Notícia atualizada às 17:48 com mais informação)