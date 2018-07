O "rei dos hambúrgueres" vai erguer 40 novas fortalezas em Portugal, com a ajuda da Ibersol. Parte dos estabelecimentos já existentes vão ainda ser remodelados de acordo com a nova imagem.

Borja Hernández de Alba

Em Portugal existem actualmente 100 restaurantes Burger King. Já no passado mês de Maio, a Ibersol havia anunciado um investimento de 32 milhões de euros na abertura de 26 restaurantes da insígnia Burger King, prevendo a criação de 676 postos de trabalho. Na altura, a subsidiária Iberking, a partir da qual foi feito o investimento, explorava 69 restaurantes desta marca.

A Burger King Espanha e Portugal acaba de fechar um acordo com a Ibersol, no qual esta última se compromete a abrir 40 restaurantes da marca Burger King ao longo dos próximos três anos.Para além das dezenas de aberturas, o acordo prevê a remodelação de 30 dos 80 estabelecimentos Burger King que a Ibersol já gere actualmente, para os adaptar a uma nova imagem, que se pretende mais "acolhedora". O acordo tem opção de renovação por mais três anos.Para o director geral da cadeia de restaurantes em Espanha e Portugal,, "este acordo significa uma aposta clara e firme na Ibersol enquanto parceiro fundamental para a marca Burger King". O director de operações, Jorge Carvalho, assinala a atractividade deste mercado para a marca dada a "receptividade dos portugueses à oferta" do restaurante que se intitula "rei dos hambúrgueres".