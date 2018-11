Ikea cria 11.500 postos de trabalho em todo o mundo até 2020

Os planos do Ikea para os próximos anos apontam para a criação de 11.500 postos de trabalho. Ainda assim, admite neste processo de transformação do grupo há 7.500 postos de trabalho que poderão revelar-se redundantes, mas não é certo que as pessoas que ocupem estas funções saiam do grupo.