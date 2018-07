Com os rumores da imimente contratação de Cristiano Ronaldo a intensificarem-se, a Juventus viu-se obrigada pelo regulador italiano - o equivalente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Portugal - a emitir um comunicado a esclarecer as notícias que têm vindo a público. No entanto, o clube transalpino deixou tudo 'na sombra', limitando-se a deixar algumas notas pouco concretas."Relativamente às notícias que têm sido publicadas pela imprensa, a Juventus esclarece que durante o defeso a sociedade desportiva irá avaliar as várias oportunidades de mercado e na concretização das mesmas proporcionará a informação adequada, segundo os términos da lei", explica o heptacampeão de Itália.Recorde-se que as notícias em torno da chegada de Ronaldo a Turim fizeram disparar a cotação bolsista da Juventus, com 'ganhos' na ordem dos 160 milhões de euros em cinco sessões. Esta sexta-feira as acções da equipa de Turim disparam 7,2% para 0,879 euros, elevando para mais de 30% a subida esta semana.