A imobiliária Coldwell Banker quer abrir a sua segunda agência em Portugal até ao final do ano, depois do início da operação em Cascais e chegar aos 60 milhões de euros em volume de vendas.

Com presença em dezenas de países, a rede chega a "vários clientes internacionais que, neste momento, vêem Portugal como um excelente destino, não só a nível de investimento, mas também, na perspectiva de virem morar permanentemente", acrescentou.



O presidente executivo destacou a "presença muito forte" da Coldwell Banker na Turquia, Inglaterra, França, Espanha e Holanda, que "são os principais mercados, neste momento, a procurarem Portugal".



A marca quer actuar no "mercado regular e no mercado de luxo", existindo um programa específico para imóveis acima dos 850 mil euros.



A abertura em Cascais foi estratégica, até porque o actual franchisado (Luxos) actua no mercado de luxo há mais de 30 anos, referiu.



Os planos de expansão a "curto prazo é estender a operação para o Algarve e para o Porto", mas têm tido "contactos para outras zonas do país, nomeadamente a zona Centro", acrescentou.



Questionado sobre as frequentes críticas sobre escassez de produto face à grande procura, Frederico Abecassis explicou que irá "aparecer mais oferta devido aos empreendimentos de grande dimensão que estão, neste momento, em fase de lançamento nas grandes capitais".



A rede norte-americana foi criada pelo jovem empreender Colbert Coldwell, juntamente com o seu melhor agente, Benjamin Banker como sócio, Coldwell em 1906.



Em 1961, a Coldwell Banker tornou-se uma corporação e sete anos mais tarde torna-se uma empresa pública e conta actualmente com mais de 91.000 consultores espalhados por 53 países, divididos por mais de 3.300 escritórios no mundo.

