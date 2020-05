Os promotores imobiliários consideram que a redução do IVA na construção para 6% e o regresso do programa dos Vistos Gold são fundamentais para que o setor consiga recuperar da atual crise económica, segundo o inquérito Portuguese Investment Property Survey, levado a cabo pela Confidencial Imobiliário.

"Mesmo no contexto da atual pandemia, os promotores imobiliários não tencionam parar os projetos já em construção e esperaram que a atual situação tenha um impacto mais expressivo na dinâmica de vendas do que na pressão sobre os preços", pode ler-se no comunicado enviado, que adianta que "a redução do IVA na construção para 6% é considerada como a medida mais importante para o setor" e, em segundo lugar, "é também crucial que o programa dos Vistos Gold seja relançado, mantendo o fluxo de procura internacional".