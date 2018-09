Miguel Baltazar/Negócios

O grupo Impresa vai aventurar-se numa nova área de negócio: o apoio a start-ups fora do sector dos media. Para o efeito, o grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão criou a SIC Ventures. O objectivo é investir em empresas que tenham um "elevado potencial de crescimento sustentado", explicou ao Negócios Rogério Canhoto, "chief revenue officer" (CRO) da Impresa.Para o efeito, o grupo de media irá oferecer diversos incentivos às start-ups seleccionadas, incluindo investimento em capital e promoção do "negócio das start-ups nas suas múltiplas plataformas, potenciando uma maior exposição destas marcas ao grande público e alavancando o seu rápido crescimento".O investimento "é feito numa lógica de parceria, sendo o investimento publicitário apenas uma das contrapartidas", refere o gestor. Em troca, a Impresa entra no capital das empresas, obtendo retorno financeiro durante os primeiros anos da sua vida. O foco será em novas empresas de e-commerce, turismo e lazer, classificados, saúde e bem estar, entre outros.O responsável revela que a SIC Ventures pretende "investir em três ou quatro start-ups por ano". Neste momento, existem já três empresas seleccionadas, mas Rogério Canhoto apenas identifica uma: a Zaask, uma empresa que funciona como um "marketplace" de serviços ao domicílio, desde reparações a massagens e a serviços para empresas, como desenvolvimento de websites. Sobre as outras duas empresas já escolhidas para receberem apoio, "ainda é extemporâneo revelar nomes", diz Rogério Canhoto.Questionado sobre qual a percentagem de capital que caberá à SIC Ventures, o gestor explica que "a participação da Impresa em cada start-up vai depender do valor do investimento a realizar, das rondas de financiamento efectuadas, da valorização da start-up e da mais-valia que a Impresa pode aportar para a estratégia futura da mesma, pelo que será avaliada caso a caso".Em comunicado à CMVM , a Impresa refere que "a sua participada SIC vai investir numa participação a rondar os 5% na ZaasK, através da SIC Ventures no âmbito do programa de "Media-for-Equity".Rogério Canhoto também não "abre o jogo" sobre o contributo que a nova aposta poderá ter para os resultados do grupo. "Há objectivos internos, mas preferimos não divulgar. Mais do que o impacto nas contas do presente exercício, o importante para nós é a mais-valia para a estratégia digital do grupo e o valor que pode trazer no futuro", defende.O grupo refere ainda que a SIC Ventures reflecte a aposta "na diversificação das suas áreas de negócio e em novas fontes de receita, em especial na área digital"."A SIC Ventures resulta da aposta da Impresa em novas fontes de receita, em especial na área digital, lançando um programa de media-for-equity. Seguindo os exemplos de várias estações de televisão internacionais, a SIC promove publicitariamente o negócio das startups nas suas múltiplas plataformas (TV, Papel e Digital), potenciando uma maior exposição destas marcas ao grande público e alavancando o seu rápido crescimento. Como contrapartida para o apoio a estas empresas, a SIC entra no capital da empresa, recolhendo retorno financeiro ao longo dos primeiros anos da sua vida", refere o comunicado.