Impresa e Media Capital recebem mais de três milhões cada em publicidade institucional

Foi publicada esta terça-feira em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que regula a aquisição, por parte do Estado, de publicidade institucional nos meios de comunicação, no valor de 15 milhões de euros.

Já é conhecida a distribuição dos apoios do Estado aos media, no âmbito da medida tomada pelo Governo, que determina a compra antecipada de publicidade institucional pelo Estado no valor de 15 milhões de euros.





Segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada esta terça-feira em Diário da República, o grupo Impresa, dono da SIC, vai receber a maior fatia do apoio, com a atribuição de 3,49 milhões de euros. Segue-se o grupo Media Capital, detentor da TVI, ao qual cabem 3,34 milhões de euros. Os valores incluem o IVA à taxa legal em vigor, de 23%.



No total, o Estado vai adquirir publicidade institucional em 13 empresas detentoras de órgãos de comunicação social de âmbito nacional, num valor total de 11,25 milhões de euros. O grupo Cofina, detentor do Negócios, vai receber 1,6 milhões de euros, enquanto ao Global Media Group serão atribuídos 1,06 milhões de euros.



Seguem-se a Rádio Renascença, que vai receber 480 mil euros para transmitir campanhas institucionais, e o grupo Trust in News, dono da revista Visão, ao qual serão adjudicados 406 mil euros. A Sociedade Vicra Desportiva, detentora do jornal A Bola, irá receber 329 mil euros e o jornal Público 314 mil.