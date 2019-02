Impresa em guerra com o Fisco por causa de venda de revistas

A Impresa está em guerra com o Fisco. Em causa está a alegada mais valia que as Finanças consideram que a dona do Expresso obteve com a vendas das revistas.

Lusa

A Impresa impugnou uma decisão da Autoridade Tributária que obrigou o grupo a inscrever 2,2 milhões de euros em provisões devido à venda das revistas, como a Visão e a Exame.

Em causa está o entendimento do Fisco de que a venda do portefólio de revistas gerou mais valias.

A Impresa concretizou a venda da unidade de revistas à Trust in News, de Luís Delgado, por 10,2 milhões de euros, numa operação concretizada em janeiro de 2018.

No entanto, segundo o CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, a dona da SIC registou imparidades em 2017 associadas à alienação dos ativos. Assim, defende, a Impresa discorda do entendimento da Autoridade Tributária de que tem de pagar 2,2 milhões de euros em impostos devido a mais valias obtidas com a operação.

"Consideramos que não é uma mais-valia. Registámos imparidades. Não podemos estar a considerar isto uma mais-valia e, por isso, estamos a impugnar essa opinião", disse Francisco Pedro Balsemão esta quinta-feira na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2018 do grupo.

A Impresa regressou aos lucros em 2018, com um resultado positivo de 3,1 milhões de euros, após ter registado perdas de 21,6 milhões no ano anterior.