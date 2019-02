Impresa passa de prejuízos a lucros de 3,1 milhões em 2018

A Impresa registou 3,1 milhões de euros de lucro no ano passado, valor que compara com perdas de 21,6 milhões de euros em 2017.

A Impresa registou 3,1 milhões de euros de lucro no ano passado, valor que compara com perdas de 21,6 milhões de euros em 2017, anunciou esta quinta-feira, 28 de fevereiro, a empresa dona da SIC e do Expresso.



O EBITDA cifrou-se em 18,1 milhões de euros, mais 21% do que o registado um ano antes, enquanto as receitas totais do grupo recuaram 2,2%, para 172,1 milhões. A Impresa refere que esta quebra foi compensada pela redução em 4,4% dos custos operacionais, para 154 milhões de euros.



A dívida líquida e locações subiu 0,4%, para 179,2 milhões de euros, o que a empresa justifica com o financiamento do projeto de expansão do edifício Impresa, em Paço de Arcos, e do investimento em tecnologia nos novos estúdios.



As receitas publicitárias cifraram-se em 111,9 milhões de euros, um incremento de 0,3%, enquanto os proveitos de subscrição de canais caíram 6,2% e as receitas de circulação diminuíram 2,9%.



Por segmentos, a televisão viu as receitas encolherem 5,5%, para 145,3 milhões, enquanto o "publishing" aumentou a faturação em 2,6%, para 24,3 milhões.