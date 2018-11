Impresa reembolsa empréstimo de 30 milhões após vender edifício ao Novo Banco

A dona da SIC concluiu o pagamento do empréstimo obrigacionista no valor de 30 milhões de euros que vencia este mês.

A Impresa anunciou que procedeu ao reembolso da totalidade do empréstimo obrigacionista, no valor de 30 milhões de euros, que vencia este mês. O pagamento foi feito com o montante que encaixou com a venda do edifício Impresa, depois do grupo ter falhado a emissão de obrigações que visava precisamente substituir este empréstimo realizado em 2014.





A dona da SIC queria avançar com uma nova emissão de obrigações no valor de 35 milhões de euros para substituir a emissão que vencia agora. Porém, a 21 de Julho do ano passado, anunciou que tinha desistido da operação que tinha como objectivo alargar o prazo de reembolso de parte da dívida do grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão (na foto).





A forma que a empresa arranjou para concluir o reembolso anunciado esta segunda-feira, a 13 de Novembro, foi, assim, através da venda do edifício Impresa, em Paço de Arcos, ao Novo Banco. O montante envolvido na operação foi de 24,2 milhões de euros.