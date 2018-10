Inapa dispara 24% após compra de empresa alemã

A Inapa fechou um acordo de compra da Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, uma companhia alemã que ano passado obteve uma facturação de 561 milhões de euros. Este negócio, cujo montante envolvido não foi revelado, dá à empresa portuguesa a liderança no mercado alemão da distribuição de papel nos segmentos gráfico e de escritório.Este anúncio, feito logo antes da abertura da bolsa, fez com que o interesse dos investidores pela Inapa disparasse. E, no fim da sessão, as acções registaram uma subida de 23,97% para 0,12 euros, tendo chegado a avançar mais de 33%. A subida foi assim a mais pronunciada desde Janeiro de 2013, ainda que a cotada continue a acumular uma descida superior a 6% desde o início do ano.Mas não foi apenas a variação que foi acentuada. Foram negociadas mais de 983 mil acções da Inapa, o que compara com a média diária dos últimos seis meses que é de pouco mais de 82 mil.

A empresa liderada por Diogo Rezende fechou um acordo com a OptiGroup para comprar a Papyrus Deutschland GmbH & Co KG, uma companhia alemã que ano passado obteve uma facturação de 561 milhões de euros.

Para financiar a operação, de acordo com um comunicado emitido pela Inapa na CMVM, a empresa vai avançar com uma emissão de obrigações que no limite poderá dar à OptiGroup (que controla a Papyrus Deutschland) 23% do capital da empresa portuguesa.

Em comunicado à imprensa o CEO da Inapa destaca que "este é um sinal claro de que a OptiGroup acredita na criação de valor desta transacção", pois passará a ser um "accionista relevante" em caso de conversão das obrigações, "mas sem controlo da Inapa".

A distribuidora de papel é controlada pela banca portuguesa, com o BCP a deter 30% do capital e a CGD 25%. O Estado controla ainda, através da Parpública, mais 8% do capital.

Reforço na Alemanha

O objectivo da Inapa passa por combinar o negócio da Papyrus Deutschland com a sua subsidiária alemã, a Papier Union, que teve um volume de negócios de 389 milhões de euros no mesmo período.

A nova empresa da Inapa no mercado alemão vai assumir uma "posição de liderança no mercado com um volume de negócios de aproximadamente 900 milhões".

No total, a Inapa "irá assumir-se como líder na distribuição de papel nas diferentes geografias onde opera, com um total de receitas na ordem dos 1.400 milhões de euros e perto de 1.900 colaboradores", acrescenta a empresa em comunicado.

Em 2017 os lucros da Inapa recuaram 95% para 200 mil euros e as vendas da empresa aumentaram 4,2% para 885,7 milhões de euros.

"Este é um passo importante na estratégia do nosso Grupo, que visa melhorar a eficiência do negócio de papel. Com a aquisição da Papyrus Deutschland, a Inapa reforçará a sua posição no maior mercado europeu, a Alemanha", refere o CEO no comunicado.