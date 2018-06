Incêndio destruiu fábrica de componentes para calçado em Felgueiras

Uma fábrica de componentes para calçado em Felgueiras foi este sábado, 16 de Junho, praticamente toda destruída por um incêndio, que continua activo, mas sem colocar em risco habitações e um armazém contínuos, garantiu fonte da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC).

De acordo com a mesma fonte, as chamas, que não provocaram vítimas, consumiram já cerca de "75% das instalações" da fábrica.

No local encontram-se 24 meios de combate e 87 bombeiros, acrescentou a fonte.

Em declarações aos jornalistas, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Lixa, Vitor Meireles, afirmou que a elevada carga térmica no local foi "uma das dificuldades" encontradas no local, tendo sido prioritário "não deixar que as chamas se propagassem" ao armazém adjacente e habitações próximas.

O responsável acrescentou não ter sido necessário evacuar habitações vizinhas à fábrica, tendo sido "apenas recomendado à população para que fechassem as janelas [das suas casas] para não inalarem gases tóxicos, devido à grande projecção de fumos".

O alerta do incêndio naquela unidade situada na rua de Santa Marta, freguesia de Caramos, em Felgueiras, foi dado às 9:54, quando não se encontrava ninguém na fábrica.

O comandante referiu que o fogo não está ainda dominado e que a origem das chamas ainda "é completamente desconhecida".

Também os serviços municipais da protecção civil e a GNR se encontram no local, concluiu o comandante.