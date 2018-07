Paulo Mendes Salsa ficou encarregue do pelouro financeiro da SAD, cabendo-lhe a gestão, em conjunto com Sousa Cintra, de vários dossiês complexos: a gestão e o financiamento da tesouraria, a reestruturação financeira em curso e a emissão obrigacionista de 15 milhões de euros inicialmente prevista para Maio e entretanto a ser analisada pela actual administração da SAD. O gestor de 40 anos sucedeu a Carlos Vieira no pelouro das finanças, após o antigo "braço direito" de Bruno de Carvalho ter renunciado. A SAD indicou que a pasta das finanças continuará nas mãos de Mendes Salsa.



A saída deste gestor deixa a administração da SAD reduzida a cinco nomes: o presidente, Sousa Cintra, Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão do Sporting, Luís Marques, Manuel Aguiar Reis, que tutela as relações com o mercado de capitais, "governance" e sistemas de informação e segurança, e Nuno Correia da Silva.

Paulo Mendes Salsa renunciou esta segunda-feira ao cargo de administrador da Sporting SAD mas continuará a ser o responsável financeiro da sociedade anónima desportiva (SAD) de Alvalade. A decisão, apurou o Negócios, resulta da incompatibilidade entre o cargo de vice-presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e o lugar de administrador na SAD.Fontes oficiais do Sporting indicaram ao Negócios desconhecer os motivos da renúncia de Mendes Salsa, que havia sido cooptado há apenas 12 dias, a 27 de Junho, para a administração liderada por Sousa Cintra. Paulo Mendes Salsa continua a desempenhar funções de vice-presidente do conselho directivo do ICNF, confirmou ao Negócios fonte oficial do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Até ao fecho da edição não foi possível apurar se a situação era do conhecimento da tutela.O Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos determina que os titulares de altos cargos públicos, no qual se inclui a vice-presidência do ICNF, são obrigados à exclusividade, não podendo exercer "quaisquer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas de fins lucrativos", o que impediria Mendes Salsa de integrar a administração da SAD dos "leões".