Indiana Ola "aproveita" suspensão da rival Uber para entrar em Londres

A empresa Indiana Ola, que se dedica ao mesmo negócio da Uber, planeia lançar-se na capital britânica "nas próximas semanas". O anúncio é feito um dia depois de a licença para a Uber operar em Londres ter sido suspensa pelas autoridades locais.





A Ola já começou a registar motoristas em Londres, trilhando o caminho para ocupar as estradas da cidade. Uma fonte citada pela CNBC avançou que o lançamento deverá ocorrer de forma mais comedida durante o próximo mês e em pleno em meados de janeiro do próximo ano.





A empresa indiana já possuía uma autorização para entrar no mercado londrino no início do ano, e é agora, numa altura em que a presença da Uber em Londres está tremida, que a Ola quer pretende neste mercado.





Londres decidiu não renovar a licença da Uber para operar na cidade, o que não permite à empresa um futuro neste que é o maior mercado da empresa liderada por Daras Khosrowshahi, onde a Uber conta com 45.000 motoristas e 3,5 milhões de clientes.





A Uber tem 21 dias para recorrer da decisão e tem direito a manter-se em Londres enquanto os magistrados refletem sobre a mesma, disse um responsável da Transport for London, o órgão estatal responsável pelo sistema de transportes londrino e o cérebro da decisão.





A plataforma de transporte já veio confirmar que planeia recorrer e, no Twitter, o CEO Dara Khosrowshahi classifica o veredicto da autoridade de transportes como "errado". De acordo com o mesmo, a Uber mudou significativamente a forma como opera em Londres ao longo dos últimos dois anos.