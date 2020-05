Indústria de recursos minerais com perdas de 400 milhões de euros em 2020

O maior impacto pode chegar em 2021 com os adiamentos e os cancelamentos de novos projetos sobretudo de hotéis e resorts.

"Desde janeiro de 2020 que indústria transformadora de recursos minerais tem sentido impacto da crise sanitária global, e a avaliação aponta para perdas de 400 milhões de euros este ano", disse Miguel Goulão, vice-presidente, Assimagra- Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores, Granitos e Ramos Afins na 3ª webconferência PME no Radar, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Santander.