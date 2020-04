Indústria portuguesa com quebra de mais de 7% na produção. Só energia escapa

A produção da indústria portuguesa sofreu uma forte quebra em março, mês em que começaram a ser impostas restrições devido à pandemia do novo coronavírus, e em que muitos setores da economia começaram a fechar portas.





De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 30 de abril, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção das fábricas portuguesas desceu 7,2% no mês passado, face ao mesmo mês do ano anterior, a maior quebra em pelo menos um ano, data a que recuam os dados disponibilizados por este organismo.