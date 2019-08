Indústria regista a maior quebra no volume de negócios em mais de seis anos

O volume de negócios da indústria diminuiu em junho 8% quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou esta quinta-feira, 8 de agosto, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto salienta, contudo, que "junho de 2019 teve menos quatro dias que o mês anterior e menos três que o período homólogo, podendo influenciar os resultados obtidos."

A contribuir para esta redução – a mais pronunciada desde março de 2013 – estiveram todos os agrupamentos: bens de consumo (-9,4%), bens intermédios (-8,3%), bens de investimento (-6%) e energia (-7,4%.)

Quanto aos mercados, o volume de negócios gerado no mercado nacional caiu 4,5%, pondo fim a dois meses seguidos de aumentos. Já as exportações registaram uma quebra de 12,7% no volume de negócios, o que representa a descida mais pronunciada desde outubro de 2009.