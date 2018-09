ING multado em mais de 600 milhões por corrupção e lavagem de dinheiro

O banco holandês ING concordou pagar 675 milhões de euros para resolver uma investigação criminal, lançada pelo promotor holandês, no âmbito da qual era acusado de crimes de corrupção e branqueamento de capitais, avança a Bloomberg.





A instituição admitiu "sérias lacunas na execução das diligências necessárias para a prevenção de crime financeiro e económico" na delegação holandesa, entre 2010 e 2016.





No comunicado enviado pelo ING esta terça-feira, o banco menciona ainda o pagamento de 100 milhões de euros, uma quantia devolvida por ordem da justiça depois de ter sido obtida ilegalmente, mas sem clarificar a proveniência deste dinheiro.





Para além do pagamento da multa, o banco garante estar a penalizar alguns trabalhadores retirando bónus e suspendendo as respectivas funções. "Procederemos a mais melhorias para assegurar um papel sólido na protecção da integridade do sistema financeiro", disse Vincent van den Boogert, CEO do ING na Holanda.