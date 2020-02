Máximo dos Santos, responsável pelo Fundo de Resolução, afirma que não é certo que se avance com uma injeção única no banco liderado por António Ramalho. Um tema que tem sido abordado em reuniões com o Governo.

"Se for do acautelamento do interesse público" essa solução "será pensada", notou ainda o responsável, referindo que "há documentos de trabalho", mas que são documentos "meramente exploratórios que não podem ser considerados inseridos num processo negocial porque para isso as coisas teriam de estar muito mais avançadas".



O responsável pelo Fundo de Resolução não quis avançar com um grau de probabilidade para esta solução avançar, dizendo apenas que "seguramente não é certo que vá ocorrer".



"Quem se preocupa com o acautelamento do interesse público deve estudar todas as hipóteses", remantou, dizendo ainda que "quanto mais tempo decorrer, porque os cálculos não se circunscrevem aos ativos mas a necessidades de capital, podem ocorrer coisas negativas que não estamos a antever".



Em novembro, o Expresso avançou que o dinheiro que o Fundo de Resolução ainda tinha para injetar no Novo Banco (de até dois mil milhões) podia ser antecipado e colocado de uma só vez no banco. Já o Público escreveu, em janeiro, que a injeção poderá rondar os 1.400 milhões de euros.



Na mesma audição, Máximo dos Santos revelou que o Novo Banco vai pedir 1.037 milhões de euros ao fundo, confirmando o valor avançado pelo Negócios. Perante esta nova chamada de capital, o banco aproxima-se do teto máximo de 3,89 mil milhões de euros. Ainda assim, o presidente do fundo mantém a posição já expressada: "muito me espantaria se atingisse o limite", isto porque "me parece que há condições para que isso não ocorra".



(Notícia atualizada.)







