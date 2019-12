Interesse de milionário eleva ações da AS Roma para máximos de 2017

As ações da AS Roma estão a subir 3,5% e a negociar em máximos de 2017, depois de ter sido noticiado que um milionário americano está interessado em comprar o clube italiano.



A publicação italiana adiantou que o negócio deverá ser concluído até ao dia 31 de dezembro e que a equipa foi avaliada em 780 milhões de euros. O empresário americano deverá fechar este negócio com o principal acionista, James Pallotta, mas provavelmente será obrigado a lançar uma oferta púbica de aquisição (OPA) sobre a AS Roma, que está cotado em bolsa. E a oferta deverá rondar os 0,62 euros por cada ação, adianta o mesmo jornal.

A contrapartida de 0,62 euros está 8,8% abaixo da atual cotação das ações.



A contrapartida de 0,62 euros está 8,8% abaixo da atual cotação das ações. A AS Roma já confirmou o interesse, mas salientou que ainda não foi fechado qualquer acordo. A Reuters recorda que o clube foi comprado, em 2012, por um grupo de investidores americanos, liderado por James Pallotta, que ficou ao comando do clube.

As ações da AS Roma estão a subir 3,5% para 0,68 euros, o que corresponde a um máximo de dezembro de 2017. A subida do preço das ações está a ser acompanhada por um volume elevado, tendo já trocado de mãos quase 10 milhões de títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é poucpo superior a um milhão.A elevada liquidez assume ainda um papel de maior relevo devido à época festiva, marcada habitualmente por uma liquidez reduzida devido à ausência de muitos investidores da negociação.A subida desta segunda-feira eleva para 38% os ganhos em 2019, com a cotada a beneficiar do interesse do empresário americano, Dan Friedkin. O interesse foi conhecido este fim-de-semana, depois de o jornal italiano Il Messagero o ter noticiado.