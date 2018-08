Intermarché investe três milhões em loja no centro de Lisboa

O Intermarché inaugura esta quinta-feira uma nova loja, a primeira no centro de Lisboa, num investimento de três milhões de euros. A loja, situada no Arco do Cego (perto do Saldanha), é o 246º estabelecimento da insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros, refere a empresa em comunicado.

A nova loja, que terá uma superfície comercial de 750 metros quadrados (m2), irá criar 40 postos de trabalho.

O Intermarché, que opera em Portugal desde 1992, assinala que a nova unidade "apresenta um conceito de loja inspirado no ‘mercado tradicional’" e disponibilizará serviços de cafetaria, take-away e padaria. A nova loja vai ainda disponibilizar compras online e entregas ao domicílio.

"É com um forte sentimento de missão cumprida que anunciamos a chegada do Intermarché ao centro da cidade de Lisboa. Vamos continuar nas zonas mais rurais a dar apoio às comunidades que nos fizeram crescer em Portugal. Esta abertura não significa uma mudança na estratégia da insígnia ou um novo posicionamento, significa sim, que queremos responder às necessidades de todos os nossos clientes, inclusive aqueles que passam a maior parte do seu tempo na cidade", refere Michel Silva, administrador responsável de marketing do Intermarché, citado no comunicado.

Também esta quinta-feira, a empresa abre uma nova loja em Sesimbra, que representou um investimento de 3,5 milhões de euros e que criará 50 empregos. O novo Intermarché em Sesimbra tem uma área de 1.100 m2.

No mês passado, o Intermarché inaugurou uma loja em Lordelo, concelho de Paredes, distrito do Porto, com uma área de 1.250 m2 e um investimento de cinco milhões de euros. A unidade no Norte criou 50 postos de trabalho.