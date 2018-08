Investidores aplaudem intenção do Facebook de reforçar relações com a banca

A rede social co-fundada e liderada por Mark Zuckerberg avançou que está a fazer parcerias com bancos e empresas de cartões de crédito para oferecer serviços como conversação online entre essas instituições e os seus clientes, que poderão também falar com os seus gestores de conta.

A tecnológica liderada por Mark Zuckerberg desmentiu esta segunda-feira informações que davam conta de que o Facebook iria possibilitar que os seus utilizadores acedessem aos seus extractos bancários através da rede social.

No entanto, avançou que está a fazer parcerias com bancos e empresas de cartões de crédito para oferecer serviços como conversação online entre essas instituições e os seus clientes, que poderão também falar com os seus gestores de conta.

Essa informação fez com que as acções do Facebook ganhassem terreno, já que os investidores ficaram satisfeitos com a possibilidade de a rede social estar a reforçar as suas relações com a banca para disponibilizar produtos de serviço ao cliente através do Messenger.

As acções da rede social encerraram a sessão regular desta terça-feira a somar 4,45% em Wall Street, para 185,69 dólares.





No passado dia 25 de Julho, a tecnológica reportou os resultados do seu segundo trimestre fiscal. E pela primeira vez desde 2015 divulgou receitas abaixo das estimativas dos analistas.