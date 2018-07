Investidores às compras? Em 2018, podem levar estes 15 centros comerciais

Dolce Vita Tejo O Dolce e Vita Tejo saiu do portefólio do fundo norte-americano Baupost para o da AXA Investment Managers no primeiro mês do ano. A transacção cifrou-se nos 230 milhões de euros.

Serra Shopping Já em Fevereiro, a Sonae Sierra confirmou a venda do Sierra Shopping à Armórica, empresa espanhola, dedicada ao investimento em activos imobiliários não residenciais. A Sonae Sierra ficou com uma participação minoritária e continua responsável pela gestão do centro comercial localizado na cidade da Covilhã.

Forum Montijo No início do ano, o Forum Montijo deixou o portefólio do Blackstone Group para integrar o do Grupo Auchan, sem serem revelados valores, numa operação de concentração que foi publicada no site da Autoridade da Concorrência. Esta incluiu também o Fórum Sintra o Sintra Retail Park, um activo não considerado pelas imobiliárias como parte da mesma categoria.

Forum Sintra O Fórum Sintra passou a ser detido pelo grupo Auchan juntamente com o fórum Montijo e o Sintra Retail Park. Esta operação de concentração foi conhecida através de uma publicação da Autoridade da Concorrência.

Rio Sul Este centro comercial localiza-se no Seixal e tem 140 lojas. É propriedade da sonae Sierra e fontes do mercado avançam que a negociação estará quase fechada.

Nova Arcada O centro comercial bracarense Nova Arcada é gerido pela Sonae Sierra mas propriedade da Caixa - Imobiliário, do grupo Caixa Geral de Depósitos. Os accionistas estarão em conversações com possíveis compradores.

MadeiraShopping O maior centro comercial do Funchal, o MadeiraShopping, tem 100 lojas que se estendem por uma área de mais de 26.000 metros quadrados. É outro estabelecimento da Sonae Sierra que está em negociação.

Shopping Cidade do Porto Na Invicta discute-se a venda um centro comercial de dimensão um pouco inferior àqueles propriedade da Sonae Sierra. Este tem 90 lojas que já foram suficientes para reunir interessados.

Forum Castelo Branco O Forum Castelo Branco ainda está na posse de uma imobiliária, a Cushman & Wakefield, mas isso pode mudar até ao final do ano. Tem 70 lojas.

La Vie Funchal O La Vie Funchal não é o centro de maiores dimensões na Madeira mas também desperta o interesse dos investidores, que estarão em conversações com o proprietário, Wider Property, para a venda.

Mira Gaia Este centro comercial, na cidade do Porto, é um dos nomes menos sonantes, mas nem por isso passou ao lado do radar dos investidores. Também está em negociações.

Almada Forum No caso do Almada Forum, a Bloomberg anunciou no passado mês de Janeiro que as negociações culminaram numa oferta de 450 milhões de euros da espanhola Merlin, mas ainda não houve a confirmação de que o negócio tivesse sido efectivamente fechado.

Arrábida Shopping O Arrábida Shopping é, literalmente, a grande novidade: não só porque ainda não foi anunciado oficialmente ao mercado, pois só estará disponível em breve, este é o centro de maiores dimensões enre aqueles que ainda não foram vendidos. Tem 189 lojas que terão de ser negociadas com a Sonae Sierra, o proprietário.

Gaia Shopping Outro dos centros comerciais que ainda não está disponível, mas que será uma possibilidade para os investidores ainda antes do final do ano, é o Gaia Shopping. Tem 161 lojas que ocupam uma área de 59.684 metros quadrados. Para já, interga o portefólio da Sonae Sierra.