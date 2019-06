Investidores veem um racional para investir nas ações do Benfica

O negócio da venda do passe de João Félix está a contribuir para a valorização das ações da SAD do Benfica, que sobem 82% este ano. Para André Veríssimo, diretor do Negócios, as SAD têm sido desdenhadas na bolsa devido à sua debilidade financeira, mas os lucros conseguidos pelo Benfica nos últimos anos e a perspetiva de um encaixe elevado com a venda de jogadores estão a atrair os investidores. A transferência do jogador por 120 milhões também valoriza o futebol nacional.