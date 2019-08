Ainda assim, Pedro Valente, Capital Markets da WORX, considera que "se continua a assistir a uma enorme liquidez no mercado" e que Portugal "continua no radar dos investidores internacionais".



Neste primeiro semestre, os setores da hotelaria e do retalho foram responsáveis por cerca de 70% do valor total transacionado. A hotelaria contabilizou cerca de 38% do volume total de transações no mercado português de investimento comercial imobiliário no primeiro semestre de 2019, num total de cerca de 400 milhões de euros.



Já o retalho representou 29,50% do volume total de investimento no mesmo período, num investimento total a rondar os 300 milhões de euros. O setor dos escritórios soma um total de 245 milhões de euros, representando uma fatia de aproximadamente 23% do total do investimento comercial imobiliário do mesmo período.

O investimento comercial imobiliário diminuiu no primeiro semestre deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Até final de junho, foram transacionados 1.054,4 milhões de euros, menos 26% do que nos mesmos seis meses do ano passado.Os dados foram divulgados pela consultora Worx - Real Estate Consultants nesta quarta-feira, 7 de agosto, e mostram que, depois do pico de investimento verificado no primeiro trimestre do ano passado, com as transações a contabilizarem 1.431,9 milhões de euros, os montantes transacionados voltaram a diminuir, o que não acontecia desde 2016.