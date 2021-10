Investimento de 298 milhões eleva avaliação da plataforma TradingView para 3 mil milhões

A plataforma para investidores fechou uma ronda de investimento de 298 milhões de dólares (256,56 milhões de euros) que deixa a empresa avaliada em três mil milhões de dólares - cerca de 2,6 mil milhões de euros à atual conversão.Esta ronda de investimento foi liderada pela nova investidora Tiger Global, que aposta em empresas do setor da tecnologia e serviços financeiros.A pandemia fez mexer o número de investidores presentes na plataforma. De acordo com a nota da empresa, nos últimos 18 meses a plataforma contabilizou "uma subida de 400% nas contas de membros e um aumento de 237% no visitantes à plataforma". A plataforma conta com 30 milhões de utilizadores mensais.A TradingView defende que a "experiência global nas fintech" da Tiger Global vai "contribuir de forma significativa" para o negócio da empresa."Criámos esta companhia com a crença de que as pessoas em todo o lado querem a mesma coisa: ter o controlo dos seus próprios futuros económicos", explica Denis Globa, CEO e co-fundador da plataforma.