Investimento imobiliário dispara 56% e atinge 1,9 mil milhões no semestre

O mercado imobiliário não pára de crescer em Portugal. No primeiro semestre movimentou quase dois milhões, de acordo com a Cushman& Wakefield. E até ao final de 2018 estima-se que o investimento quase duplique.

Os primeiros seis meses de 2018 foram recheados de transacções no mercado imobiliário: foram 30 as operações que ditaram um volume de investimento institucional de 1,9 mil milhões de euros, um salto de 56% face ao mesmo período de 2017, assinala a Cushman no balanço do semestre.





O sector residencial tem tido o crescimento mais significativo, mas os sectores do imobiliário comercial registam também uma evolução muito positiva.

Os sectores de escritório e de retalho andavam de mãos de dadas no ano passado, mas em 2018 quebrou-se este equilíbrio e o retalho tornou-se o líder, apoiado no imobiliário comercial, que captou 65% do capital.





Não é portanto surpreendente que o maior negócio do ano se tenha concretizado no sector de retalho: a compra pela Immochan do portfolio de retalho da Blackstone, composto pelo Forum Sintra, Forum Montijo e Sintra Retail Park, por um valor de 411 milhões de euros. No sector dos escritórios, a transação de maior volume foi a venda do Lagoas Park da Teixeira Duarte à Kildare Partners, por um valor de 375 milhões de euros.





Já no passado mês de Julho, o Negócios avançou que este seria um ano recorde no sector do imobiliário comercial. Na altura, a Cushman & Wakefield avançou uma estimativa um pouco acima dos 1,25 mil milhões de euros para o investimento neste segmento, mais conservadora que a da concorrente CBRE, que aponta para os 1,4 mil milhões no conjunto do ano. Ambas concordam que deverão estar concluídas 15 transacções deste tipo até ao final de 2018.