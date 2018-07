Mas esta queda do investimento pode ter algumas causas positivas: deve-se, em parte, à redução de subsídios e à diminuição dos preços de construção das plataformas que geram energia renovável através do vento ou sol. De tal forma que o investimento especificamente em energia renovável caiu 7% em 2017 para 298 mil milhões de dólares.



O problema é que para a Agência Internacional de Energia "houve uma pausa na mudança do investimento direccionando-o para fontes limpas de energia". Particularmente o investimento nas renováveis para transportes e aquecimentos continua "fraco".



Mas nem tudo são más notícias. Por exemplo, os gastos dos Estados com R&D (investigação e desenvolvimento) na área energética atingiu um novo máximo de 27 mil milhões de dólares ao ter aumentado 8% face a 2016.



Do total de 1,8 biliões de dólares investidos em energia, a maior fatia (750 mil milhões de dólares) destinou-se à electricidade. De acordo com o relatório, a China continua a ser o destino principal do investimento em energia, representando um quinto do total.



De acordo com o Financial Times, a organização Bloomberg NEF, revelou no início de Junho que o investimento em energia limpa no primeiro semestre foi de 138,2 mil milhões de dólares, menos 1% do que no mesmo período do ano passado.

