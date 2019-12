IP lança primeiros concursos para a linha de Cascais em 2020

O investimento na Linha de Cascais será entre 70 a 75 milhões de euros e as intervenções vão envolver desde a construção de uma nova subestação è melhoria das plataformas e edifícios.

O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes, adiantou esta quarta-feira que os primeiros concursos para a linha de Cascais vão ser lançados no próximo ano, sendo o investimento estimado de 70 a 75 milhões de euros, para o qual haverá fundos comunitários de 50 milhões.



Após a audição dos responsáveis da IP no Parlamento sobre os atrasos do programa Ferrovia 2020, Carlos Fernandes salientou que o conjunto das intervenções previstas irá decorrer entre o próximo ano e 2023, garantindo os primeiros dois grandes concursos – para a construção de uma nova subestação, que se deverá localizar em Sete Rios, e para a sinalização eletrónica – avançarão em 2020.





O responsável explicou que as intervenções previstas vão também incidir ao nível da via, da catenária, assim como das próprias estações, desde as plataformas, telheiros a edifícios, lançando assim a empresa vários concursos.