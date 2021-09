IP vê subir receita da CSR mas não das portagens

A terceira vaga de covid-19 ocorrida no início deste ano e a manutenção, no segundo trimestre, de limitações à circulação justificam, para a Infraestruturas de Portugal (IP), o desvio, até junho, de 63,3 milhões de euros nas suas duas principais fontes de receita – a Contribuição do Serviço Rodoviário (CSR) e as portagens – face ao orçamentado. No entanto, de acordo com a sí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...