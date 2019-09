"iPhone" dos cigarros eletrónicos chega a Portugal em outubro

A Juul Labs lança em Portugal o seu cigarro eletrónico, que é apelidado do "iPhone" destes produtos, em outubro. Os dispositivos e as cápsulas poderão ser comprados em quatro mil pontos de venda em todo o território continental.

A fabricante de cigarros eletrónicos Juul Labs entra no mercado português em outubro, sendo este o 19.º país onde a empresa, um dos cinco maiores unicórnios mundiais, inicia operações.

Na apresentação realizada esta quinta-feira em Lisboa, o diretor geral da empresa em Portugal escusou-se a revelar os valores do investimento com a entrada no mercado nacional, referindo apenas que este "já foi reforçado" tendo em conta o interesse demonstrado pelo produto.





E, frisou Nelson Patrício, o "posicionamento da empresa em Portugal é idêntico ao dos restantes mercados onde está presente: somos um produto destinado a adultos fumadores, não se destina a não fumadores ou a jovens".

A apresentação em Portugal ocorre um dia depois de Donald Trump ter indicado que iria banir os cigarros eletrónicos com sabores nos EUA, sendo que a Juul apresenta oito tipos diferentes de cargas, que designa por Juul Pods, dos quais seis têm sabores, como menta, manga, pepino e baunilha.