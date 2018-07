iPhone tem internet mais lenta do que telemóveis da Samsung e Google

Os telemóveis da Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, que custa 1.000 dólares, perdem para os smartphones mais recentes da Samsung Electronics e da Google, pertencente à Alphabet, no quesito velocidade de download, segundo dados da Ookla, uma empresa que oferece o mais popular serviço online de medição de velocidade de conexão de internet com a aplicação e o website Speedtest.

Com dados de internet mais rápidos, os utilizadores podem carregar websites e começar a assistir a filmes mais rapidamente, fazer videochamadas mais nítidas e obter vídeos de melhor qualidade.

Numa altura em que os smartphones começam a parecer-se muito uns com os outros, as fabricantes destes aparelhos tentam promover os recursos de hardware. A Samsung tem divulgado o problema enfrentado pela Apple com anúncios que destacam as velocidades de internet móvel mais rápidas na sua campanha mais recente de anúncios de TV.

Os dados da Ookla são relevantes porque foram gerados pelos utilizadores - e não num laboratório corporativo - e abrangem uma série de condições aleatórias do mundo real que influenciam o desempenho, como a distância em relação às torres de telefonia celular e o congestionamento da rede. A Ookla informou que realiza milhões de testes por dia e que efectuou 20 mil milhões no total.

É verdade que pode ser difícil para o utilizador notar as diferenças entre as velocidades de carregamento de páginas num telefone. Mas é mais fácil perceber a qualidade do vídeo e o tempo necessário para descarregar uma música ou enviar um e-mail.

As velocidades da web não são a única métrica importante da velocidade do aparelho. Os principais processadores da Apple, que controlam a velocidade de inicialização de aplicações, a passagem de páginas em arquivos PDF e o carregamento de jogos, geralmente são considerados os mais rápidos do sector.

"Com as velocidades LTE-Advanced e o chip A11 Bionic, que tem um design personalizado para a Apple e é o mais inteligente e potente de todos os tempos num smartphone, o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X oferecem uma experiência sem fios incrivelmente rápida e capaz de executar com facilidade as tarefas mais exigentes da actualidade", salientou uma porta-voz da Apple em comunicado. "Com até 27 bandas LTE, mais do que qualquer outro smartphone no mundo, esses iPhones oferecem também a melhor cobertura LTE de todo o mundo", acrescentou.

Os dados do teste de velocidade, analisados pela Bloomberg, mostram que os telefones Samsung Galaxy S9 tiveram uma velocidade média de download - com diferentes operadoras dos EUA - de 38,9 megabits por segundo, com base em cerca de 102.000 testes realizados nos últimos três meses. O modelo maior, o S9+, rendeu velocidades de 38,4 Mbps, segundo uma amostra de cerca de 169.000 conexões telefônicas. Em média, o iPhone X descarregou dados a 29,7 Mbps com base em 603.000 testes. O iPhone 8 Plus e o iPhone 8 ficaram logo a seguir, com velocidades de 29,4 Mbps e 28,6 Mbps, respectivamente.