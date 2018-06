Irão reinicia processo de enriquecimento de urânio

O Irão anunciou que está já a trabalhar em infra-estruturas de exploração de urânio nas suas instalações em Natanz para voltar a reiniciar o programa de enriquecimento de urânio. Caso o acordo nuclear se desfaça, o país pretende acelerar o processo de exploração da matéria-prima, avança o Business Insider.





O desenvolvimento das infra-estruturas de exploração de urânio no Irão estão já num estado avançado, segundo afirmou Ali Akbar Salehi, director da Organização de Energia Atómica do Irão, citado pela Business Insider. "Se estivéssemos a progredir normalmente, este processo levaria seis ou sete anos, mas estará pronto nas próximas semanas ou meses", acrescentou.



Apesar do processo de exploração de urânio estar já a avançar, o Irão mantém-se interessado em continuar com o acordo nuclear. O compromisso foi assinado em 2015 pelo então presidente americano Barack Obama e pelos restantes países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, a que se juntou ainda a Alemanha (P5+1), segundo avança Ali Akbar Salehi.