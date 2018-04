Irlandesa Smyths Toys compra lojas da Toys R Us na Alemanha, Áustria e Suíça

A Smyths Toys revelou, em comunicado, ter alcançado um "acordo definitivo" para a aquisição das lojas na Alemanha, Áustria e Suíça do gigante mundial de distribuição de brinquedos.

A empresa não revelou os valores envolvidos no negócio e indicou que este necessita da aprovação das autoridades competentes.

A concretizar-se, a Smyths Toys quase duplicaria o número de lojas, acrescentando 90 estabelecimentos às 110 lojas que actualmente possui, maioritariamente na Irlanda e Reino Unido.

A facturação actual da Smyths Toys ronda os 600 milhões de euros anuais.

No mês passado, a Toys R Us anunciou que iria encerrar as suas operações nos EUA e, recentemente, rejeitou uma oferta de 890 milhões de dólares (724 milhões de euros ao câmbio actual) da MGA pelas suas lojas nos EUA e Canadá.

Em Setembro do ano passado, a Toys R Us pediu protecção contra credores ao abrigo do capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA - e fez o mesmo para a sua subsidiária no Canadá - para poder reestruturar a sua dívida de longo prazo, no valor de cinco mil milhões de dólares.