Irmãos Salgado voltam a Portugal para lançar empresa de retiros

Depois de vários anos a viverem ambos fora de Portugal, os irmãos André e Ricardo Salgado decidiram no início deste ano regressar às origens com o objetivo de lançar uma empresa dedicada à organização de retiros e também de "workshops" relacionados com as áreas do bem-estar, corpo, mente, arte e natureza.

Fundada em março de 2019, a The Bare Concept desenvolve programas de retiro que duram entre três a sete dias e que incluem momentos de meditação, yoga, tai chi e refeições veganas. Surf, caminhadas e arborismo são outras atividades físicas disponibilizadas para "assegurar a ligação à natureza".

Ricardo Salgado, 37 anos, foi o grande impulsionador da empresa, que em setembro vai realizar o terceiro evento, em Peniche. Viveu no Reino Unido e em França, mas a ideia para o negócio surgiu após passar uma temporada em Timor-Leste, onde produziu uma radionovela, deu aulas de teatro, fez sessões de "coaching" com apresentadores de televisão e fotografou eventos privados e até oficiais do governo local.

O empreendedor ainda pensou que este projeto fosse "ganhar corpo" numa localização do sudeste asiático, como a Tailândia, mas, como relata numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, 22 de julho, acabou por "desafiar o irmão [André] para esta aventura saudável" no país em que nasceram, cresceram e onde dizem agora estar a "procurar acrescentar valor".

Dois anos mais novo – e com um estilo de vida que estava menos "alinhado" com a filosofia desta empresa –, André Salgado teve aqui alguns "trabalhos de escritório" e passou antes pelos departamentos de fraude e de "chat" da Apple. No Reino Unido, para onde emigrou após completar o bacharelato em Inglês – e de perceber que afinal não queria ser professor ou tradutor – trabalhou em várias fábricas e armazéns antes de decidir voltar a Portugal.

Os co-fundadores da The Bare Concept, que acreditam que "este tipo de serviço mais do que uma tendência, mas sim uma necessidade", estão atualmente à procura de novos parceiros para este negócio e, para implementar até setembro, estão a desenvolver também novos modelos para os "workshops", que têm realizado em Oeiras, relacionados com as temáticas do desperdício zero ou do "slow living".